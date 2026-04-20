Україна нарощує виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами – Зеленський

Україна збільшує виробництво засобів для перехоплення ударних дронів, зокрема «шахедів», а також працює над протидією їх реактивним версіям. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, питання протидії безпілотникам обговорювалися з військовим керівництвом, зокрема начальником Генштабу, командувачем Повітряних сил та міністром оборони. Окрему увагу приділили регіонам із підвищеною загрозою, серед яких Чернігівська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області.

Президент також подякував українським компаніям, які розробляють рішення для посилення протиповітряної оборони.

