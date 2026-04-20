Російський удар БпЛА по Богодухову: поранено трьох цивільних, пошкоджено АЗС

20 квітня війська РФ здійснили атаку безпілотником на місто Богодухів Харківської області. Ворожий БпЛА влучив у місцеву автозаправну станцію.

Як повідомили в поліції, внаслідок удару постраждали троє цивільних чоловіків віком 43, 45 та 64 роки. Поранених госпіталізували до медичного закладу. На місці влучання спалахнула пожежа, також пошкоджено кілька автомобілів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції Харківщини. Поліцейські працюють на місці удару, фіксують усі наслідки російської агресії та збирають докази.

Реклама

Реклама

За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).