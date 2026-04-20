        У Харкові уламки дрона пошкодили житлові будинки, є постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 20:14
        Комунальні служби працюють над закриттям контурів і відновленням електропостачання / Харківська міськрада
        У Харкові вранці 20 квітня внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника були пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

        За його словами, у будівлях вибито понад 60 вікон, також зафіксовані пошкодження електромереж. Наразі комунальні служби працюють над закриттям контурів і відновленням електропостачання.

        Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Одна жінка отримала серйозні поранення і була госпіталізована, інші зазнали легких травм.

        Мер подякував силам протиповітряної оборони, зазначивши, що збиття безпілотника дозволило уникнути більш тяжких наслідків.


