У Харкові уламки дрона пошкодили житлові будинки, є постраждалі

У Харкові вранці 20 квітня внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника були пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у будівлях вибито понад 60 вікон, також зафіксовані пошкодження електромереж. Наразі комунальні служби працюють над закриттям контурів і відновленням електропостачання.

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Одна жінка отримала серйозні поранення і була госпіталізована, інші зазнали легких травм.

Мер подякував силам протиповітряної оборони, зазначивши, що збиття безпілотника дозволило уникнути більш тяжких наслідків.