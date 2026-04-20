На Сумщині окупанти намагалися прорватися через газову трубу: 35 росіян знищено, 17 поранено

У Сумській області російські військові намагалися наблизитися до позицій ЗСУ, використовуючи газову трубу та легку техніку. Спробу прориву зірвали українські десантники.

Про це повідомили у 71-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України.

За інформацією військових, противник діяв через газову трубу, а також застосував квадроцикли та мотоцикли. Ці дії були виявлені та припинені бійцями 71 окремої аеромобільної бригади разом із суміжними підрозділами.

Реклама

Реклама

У результаті втрати противника склали 35 ліквідованих та 17 поранених. Також знищено три мотоцикли та чотири квадроцикли.