        На Сумщині окупанти намагалися прорватися через газову трубу: 35 росіян знищено, 17 поранено

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 10:42
        Знищення окупантів на Сумщині / Скриншот
        У Сумській області російські військові намагалися наблизитися до позицій ЗСУ, використовуючи газову трубу та легку техніку. Спробу прориву зірвали українські десантники.

        Про це повідомили у 71-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України.

        За інформацією військових, противник діяв через газову трубу, а також застосував квадроцикли та мотоцикли. Ці дії були виявлені та припинені бійцями 71 окремої аеромобільної бригади разом із суміжними підрозділами.

        У результаті втрати противника склали 35 ліквідованих та 17 поранених. Також знищено три мотоцикли та чотири квадроцикли.


