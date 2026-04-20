У Києві двом поліцейським оголосили підозру через дії під час теракту

У Києві двом співробітникам патрульної поліції повідомили про підозру через їхні дії під час теракту, що стався 18 квітня. Йдеться про службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко після наради з прокурорами та перегляду відеоматеріалів із місця подій. За його словами, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та на місці виявив поранених — дитину, чоловіка і жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч перебували й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Зазначається, що хлопчик із вогнепальним пораненням просив правоохоронців допомогти не йому, а батькові. Водночас, за даними слідства, патрульні, маючи при собі табельну зброю та законні підстави для її застосування, залишили місце події.

Через бездіяльність поліцейських озброєний чоловік продовжив рухатися вулицею та відкривати вогонь по перехожих. У період із 16:35 до 18:00 у Києві було вбито шістьох людей. Згодом у лікарні від поранень помер ще один чоловік — він став сьомою жертвою.

Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру двом поліцейським Управління патрульної поліції у місті Києві за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.