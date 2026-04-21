У Ростовській області РФ внаслідок атаки дронів пошкоджено залізничну інфраструктуру

У ніч на 21 квітня у Ростовській області РФ зафіксували атаку безпілотників, після якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Тимчасово зупиняли рух поїздів на станції Персианівка.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

“Минулої ночі Ростовська область знову зазнала масованого повітряного удару, під час якого було відбито та знищено понад чотири десятки БпЛА в місті Таганрозі та 11 районах”, – йдеться в повідомленні.

На станції Персианівка Північно-Кавказької залізниці пошкоджено контактну мережу. На місце направили аварійні бригади та відновлювальний поїзд.

Також є неофіційна інформація про можливий удар по військовій частині 22179 (150-та мотострілецька дивізія), розташованій у селищі Персианівський.