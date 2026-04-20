ГУР показало удари по російських десантних кораблях і РЛС у Криму

У ніч з 18 на 19 квітня українські розвідники завдали ударів по двох великих десантних кораблях РФ і радіолокаційній станції в тимчасово окупованому Криму. Усі цілі виведені з ладу.

Про це повідомили в ГУР МО.

Спецпідрозділ “Примари” уразив у Севастопольській бухті великі десантні кораблі проєкту 775 “Ямал” і проєкту 1171 “Ніколай Фільчєнков”, які належать до чорноморського флоту РФ.

Реклама

Реклама

Корабель “Ямал” 1988 року випуску має довжину 112,5 метра та здатний перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Його орієнтовна вартість становить понад 80 мільйонів доларів.

ВДК “Ніколай Фільчєнков” 1975 року випуску має вантажомісткість до 1000 тонн і може перевозити десятки одиниць бронетехніки та значний десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля перевищує 70 мільйонів доларів.

Також під час операції у Севастополі було знищено радіолокаційну станцію “Подльот-К1”, вартість якої оцінюється приблизно у 5 мільйонів доларів.