Повторна атака дронів на Туапсе: у Краснодарському краї знов палає порт

У ніч на 20 квітня Туапсе в Краснодарському краї РФ знов зазнав масованої атаки безпілотників. У морському порту виникла масштабна пожежа.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, у порту внаслідок дронової атаки сталося загоряння.

За попередніми даними, один чоловік, ще один постраждав. Також уламки безпілотників пошкодили скління в низці будівель у місті, зокрема в початковій школі, дитячому садку, музеї, церкві, багатоквартирному будинку, а також газову трубу.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, сильна пожежа спалахнула в резервуарному парку Туапсинського нафтопереробного заводу внаслідок. Місцеві жителі повідомляли про удари по морському порту.

Раніше, у ніч на 16 квітня, цей нафтопереробний завод уже зазнавав атаки та горів кілька діб.

Туапсинський нафтопереробний завод є підприємством у Краснодарському краї, яке входить до складу нафтової компанії “Роснефть” і становить єдиний виробничий комплекс із морським терміналом нафтопродуктозабезпечення.