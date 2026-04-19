Україна вдарила по заводу дронів “Атлант Аєро” у Росії

У ніч на 19 квітня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах російського ОПК та складах противника. Серед уражених цілей — підприємство «Атлант Аєро» в Таганрозі.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у Таганрозі Ростовської області РФ уражено підприємство оборонно-промислового комплексу «Атлант Аєро», на території якого виникла пожежа.

Підприємство здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон», який здатен нести до 250 кг корисного навантаження.

У Генштабі зазначили, що ураження цього об’єкта знизить спроможності противника з виробництва безпілотників і послабить його можливості завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Крім того, уражено склад боєприпасів у районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також завдано ударів по складах матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь у Донецькій області, Сміле в Запорізькій області, а також по цистернах із паливно-мастильними матеріалами в районі Новополтавки.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Окремо уточнено результати ураження нафтопереробного заводу в районі російського міста Туапсе — пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари із займанням, а також обладнання нафтоналивних причалів, будівлі й резервуари на терміналі нафтопродуктів.