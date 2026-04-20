Зеленський: в Україні будують понад 400 нових об’єктів для захисту енергетики

В Україні триває реалізація масштабної програми з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури, у межах якої вже ведеться робота більш ніж на 400 нових об’єктах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він уточнив, що ще сотні об’єктів потребують додаткових робіт після російських ударів цієї зими. Особливу увагу приділяють також створенню альтернативних джерел електро- та теплопостачання, зокрема у великих містах, таких як Київ.

Президент підкреслив, що країна має бути готовою до будь-якого розвитку подій наступної зими, попри сподівання на дипломатичне врегулювання.

