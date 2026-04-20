        Економіка

        Зеленський: в Україні будують понад 400 нових об’єктів для захисту енергетики

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 21:05
        Рятувальники гасять пожежу після атаки РФ на Трипільську ТЕС в Українці Київської області, Україна, 11 квітня 2024 року / Фото AP
        В Україні триває реалізація масштабної програми з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури, у межах якої вже ведеться робота більш ніж на 400 нових об’єктах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

        Він уточнив, що ще сотні об’єктів потребують додаткових робіт після російських ударів цієї зими. Особливу увагу приділяють також створенню альтернативних джерел електро- та теплопостачання, зокрема у великих містах, таких як Київ.

        Президент підкреслив, що країна має бути готовою до будь-якого розвитку подій наступної зими, попри сподівання на дипломатичне врегулювання.

