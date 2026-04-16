Під Луганськом уражено ворожі цистерни з пальним і залізничну інфраструктуру

Служба безпеки України спільно із підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним на залізничних станціях поблизу Луганська. Удар завдали після виявлення скупчення ресурсів, призначених для забезпечення російської військової техніки.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, розвідка встановила, що противник накопичив вантажні поїзди з паливом на кількох станціях у районі Луганська.

Після підтвердження цілей і передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку російські війська використовували для постачання ресурсів на фронт.

У СБУ зазначили, що спільно з іншими підрозділами Сил оборони України продовжують системно знищувати логістику та воєнні ресурси окупантів.