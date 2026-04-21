Начальника патрульної поліції Жукова звільнили: яку посаду він обійматиме

Начальника Департаменту патрульної поліції Євгена Жукова звільнили з посади та призначили радником голови Національної поліції Івана Вигівського з питань війни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Суспільне.

За словами міністра, Жуков сам ухвалив рішення піти з посади після інциденту з патрульними під час теракту в Києві 18 квітня.

“Жуков Євген – бойовий офіцер, генерал. Я його дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. “Хижак” чудово воює. Але морально знаходитись на посаді, коли двоє поліцейських припустилися помилки, великої помилки під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він прийняв рішення. І він сказав: “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”, — сказав міністр.

На посаді радника Голови Нацполіції Євген Жуков займатиметься питаннями війни, зокрема питаннями залученості поліції у війну.

Нагадаємо, двом співробітникам патрульної поліції Києва повідомили про підозру через їхні дії під час теракту 18 квітня. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, екіпаж прибув на виклик про стрілянину, однак залишив місце події, попри поранених цивільних. У цей час озброєний чоловік продовжив стріляти та захопив заручників у супермаркеті. Загалом внаслідок теракту загинули семеро людей.