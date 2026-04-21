На Дніпропетровщині чоловік при затриманні кинув у поліцейських дві гранати: п’ятеро поранених

21 квітня, близько 6:30, у селі Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області під час затримання чоловіка вибухнула граната, унаслідок чого зазнали поранень п’ятеро поліцейських.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

У село Миколаївка поліцію викликали через неадекватну поведінку місцевого жителя, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляв, що має дві гранати.

На місце прибули правоохоронці, які розпочали перемовини. Під час спілкування чоловік повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, створивши загрозу вибуху та небезпеку для людей у сусідніх будинках.

Під час затримання чоловік кинув у бік поліцейських дві гранати: одна не спрацювала, інша вибухнула. Унаслідок цього п’ятеро правоохоронців дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження. Вилучено фрагменти гранат і запал. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби. Обставини події встановлюються, вирішується питання щодо правової кваліфікації.