        Кримінал

        На Дніпропетровщині чоловік при затриманні кинув у поліцейських дві гранати: п’ятеро поранених

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 10:58
        Будинок, де чоловік погрожував підірвати газ / Фото: Поліція Дніпропетровщини
        21 квітня, близько 6:30, у селі Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області під час затримання чоловіка вибухнула граната, унаслідок чого зазнали поранень п’ятеро поліцейських.

        Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

        У село Миколаївка поліцію викликали через неадекватну поведінку місцевого жителя, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляв, що має дві гранати.

        На місце прибули правоохоронці, які розпочали перемовини. Під час спілкування чоловік повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, створивши загрозу вибуху та небезпеку для людей у сусідніх будинках.

        Під час затримання чоловік кинув у бік поліцейських дві гранати: одна не спрацювала, інша вибухнула. Унаслідок цього п’ятеро правоохоронців дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

        Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження. Вилучено фрагменти гранат і запал. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби. Обставини події встановлюються, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

        Поранений поліцейський та граната, що не вибухнула / Фото: Поліція Дніпропетровщини

