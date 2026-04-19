        Стрілянина в Чернігові: чоловіка затримали, вилучили пістолет, постраждалих немає

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 17:38
        У Чернігові в соцмережах з’явилися повідомлення про стрілянину по дітях. Поліція заявила, що ця інформація не підтвердилася.

        Про інцидент повідомляли місцеві телеграм-канали, зокрема Труха Чернігів, де зазначалося про можливу стрілянину та постраждалих.

        Згодом у мережі опублікували відео затримання одного з чоловіків.

        Водночас поліція Чернігівської області заявила, що інформація про стрільбу по дітях не підтверджується.

        За попередніми даними, у чоловіка на вулиці вилучили стартовий пістолет.

        Правоохоронці зазначили, що постраждалих унаслідок інциденту немає.


