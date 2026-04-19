Стрілянина в Чернігові: чоловіка затримали, вилучили пістолет, постраждалих немає

У Чернігові в соцмережах з’явилися повідомлення про стрілянину по дітях. Поліція заявила, що ця інформація не підтвердилася.

Про інцидент повідомляли місцеві телеграм-канали, зокрема Труха Чернігів, де зазначалося про можливу стрілянину та постраждалих.

Згодом у мережі опублікували відео затримання одного з чоловіків.

Реклама

Водночас поліція Чернігівської області заявила, що інформація про стрільбу по дітях не підтверджується.

За попередніми даними, у чоловіка на вулиці вилучили стартовий пістолет.

Правоохоронці зазначили, що постраждалих унаслідок інциденту немає.