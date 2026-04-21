Фіцо зібрався на парад до Путіна та просить у Польщі дозвіл на переліт

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує летіти до Москви на парад 9 травня через Польщу, оскільки країни Балтії раніше відмовили йому у транзиті. Варшава вже отримала відповідний запит від Братислави.

Про це повідомляє агенція PAP з посиланням на речника польського МЗС Мацея Вевьора.

За його словами, наразі запит Словаччини аналізують.

Раніше Фіцо скаржився, що Литва та Латвія не дозволили йому летіти через їхню територію до Москви. Згодом до цього рішення, як і торік, приєдналася Естонія.

В естонському МЗС зазначали, що жодна країна не може використовувати їхній повітряний простір для зміцнення звʼязків із Росією в умовах, коли РФ порушує міжнародні норми, здійснює агресію проти України та загрожує безпеці Європи.

Попри заборону, Фіцо заявляв, що шукатиме альтернативні маршрути для поїздки до Москви 9 травня. Минулого року премʼєр Словаччини все ж прибув на парад, облетівши країни Балтії через Угорщину, Румунію, Чорне море і Грузію. Також на параді був президент Сербії Александар Вучич.