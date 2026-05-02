        Політика

        Київ і Братислава вирішили налагодити відносини

        Віктор Алєксєєв
        2 Травня 2026 14:58
        читать на русском →
        Україна і Словаччина домовляються про зустріч лідерів / Фото Офіс президента
        Україна і Словаччина домовляються про зустріч лідерів / Фото Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили двосторонні відносини та підтримку вступу України до Євросоюзу.

        За словами президента, сторони зацікавлені у зміцненні відносин між державами.

        Зеленський зазначив, що важливою стала позиція Словаччини щодо підтримки членства України в Європейському Союзі, а також готовність ділитися досвідом вступу.

        Реклама
        Реклама

        Президент України запросив Фіцо з візитом до Києва та подякував за запрошення відвідати Братиславу.

        Також сторони обговорили можливість проведення особистої зустрічі найближчим часом. За словами Зеленського, команди працюватимуть над узгодженням графіка.


        Реклама
        Реклама

        усі новини