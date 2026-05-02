Київ і Братислава вирішили налагодити відносини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили двосторонні відносини та підтримку вступу України до Євросоюзу.

За словами президента, сторони зацікавлені у зміцненні відносин між державами.

Зеленський зазначив, що важливою стала позиція Словаччини щодо підтримки членства України в Європейському Союзі, а також готовність ділитися досвідом вступу.

Президент України запросив Фіцо з візитом до Києва та подякував за запрошення відвідати Братиславу.

Також сторони обговорили можливість проведення особистої зустрічі найближчим часом. За словами Зеленського, команди працюватимуть над узгодженням графіка.