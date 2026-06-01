До +23° та дощі на заході: прогноз погоди на вівторок

У вівторок, 2 червня, в Україні переважатиме суха погода завдяки впливу області підвищеного атмосферного тиску. Лише на заході та південному заході країни очікуються дощі через проходження атмосферного фронту.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, по всій країні спостерігатиметься мінлива хмарність. На заході та південному заході України пройдуть помірні дощі, а на Закарпатті та в Одеській області місцями очікуються значні опади. На решті території опадів не прогнозується.

Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 18–23 градусів.

На Київщині та в Києві також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура в області вночі становитиме 8–13 градусів, вдень — 18–23 градуси тепла.

У столиці вночі очікується 8–10 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21–23 градусів.