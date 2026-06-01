Іран несподівано призупинив переговори зі США

Іранська переговорна група призупинила всі контакти зі Сполученими Штатами через посередників на тлі ізраїльських атак у Лівані. Про це повідомило напівофіційне іранське агентство Tasnim.

У Тегерані заявили, що триваючі удари Ізраїлю по території Лівану суперечать умовам припинення вогню, яке, за позицією Ірану, має поширюватися на всі напрямки конфлікту.

У зв’язку з цим іранська сторона оголосила про призупинення переговорів та обміну повідомленнями зі США через посередників.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи цю інформацію телеканалу NBC News, заявив, що Вашингтон не отримував від Тегерана офіційного повідомлення про таке рішення.

«Це цілком доречна заява, тому що вони краще ведуть переговори, ніж воюють», — сказав Трамп. Водночас він додав, що, на його думку, сторони вже надто багато говорили і зараз було б корисно помовчати.

Американський президент також наголосив, що рішення Ірану не означає початку військових дій з боку США. За його словами, Вашингтон має намір зберегти морську блокаду.

Раніше Tasnim повідомило, що переговори не будуть відновлені, доки не буде врахована позиція Ірану та угруповання «Хезболла» щодо ситуації в Лівані. У Тегерані вимагають припинення ізраїльської військової операції та повного виведення ізраїльських військ із території країни.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що режим припинення вогню між Іраном і США поширюється на всі фронти, включаючи Ліван, а його порушення на будь-якому напрямку означає порушення домовленостей загалом.