Україна та Іспанія домовилися про механізм повернення нелегальних мігрантів

Україна та Іспанія підписали Імплементаційний протокол про реадмісію осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після зустрічі з міністром внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.

Документ визначає практичні механізми взаємодії між двома державами у сфері міграційної політики та повернення осіб, які перебувають на території іншої країни без законних підстав.

За словами Клименка, підписання протоколу стало одним із головних результатів переговорів та черговим кроком до поглиблення українсько-іспанського партнерства.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальшу співпрацю між відомствами. Зокрема, українська сторона висловила готовність ділитися досвідом документування воєнних злочинів, використання безпілотних систем та роботи рятувальників у надскладних умовах.

Окрему увагу приділили захисту українських громадян. Ігор Клименко подякував Іспанії за підтримку українців, які отримали прихисток у країні після початку повномасштабної війни.

У МВС зазначили, що підписаний протокол встановлює практичні процедури співпраці між Україною та Іспанією щодо повернення власних громадян, громадян третіх країн або осіб без громадянства відповідно до норм міграційного законодавства двох держав.