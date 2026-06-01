У Британії понад 20 охоронців королівської родини відсторонили через скандал у Віндзорському замку

Понад 20 співробітників поліції, відповідальних за охорону британської королівської родини, перевели на обмежене виконання службових обов’язків після звинувачень у серйозних порушеннях під час служби у Віндзорському замку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Лондонську поліцію.

За даними правоохоронців, загалом повідомлення про можливі дисциплінарні порушення отримали 23 співробітники підрозділу Royalty and Specialist Protection. Із них 21 поліцейського вже перевели на обмежений режим служби.

Реклама

Реклама

Розслідування було розпочато минулого місяця у терміновому порядку після появи інформації про можливі порушення. За даними британської газети The Sun, деяких офіцерів підозрюють у тому, що вони залишали свої пости без нагляду або засинали під час чергування у Віндзорському замку.

У поліції заявили, що така поведінка не відповідає високим стандартам, яких очікують від співробітників, особливо тих, хто виконує завдання з охорони перших осіб держави та королівської родини.

Ще двох поліцейських, яких поки не перевели на обмежений режим служби, тимчасово усунули від роботи на королівських об’єктах до завершення перевірки.

Підрозділ Royalty and Specialist Protection відповідає за безпеку членів королівської родини та охорону королівських резиденцій. Поліція також повідомила, що додаткові перевірки тривають і на інших об’єктах, пов’язаних із монаршою сім’єю.

Віндзорський замок є однією з офіційних резиденцій короля Чарльза III та регулярно використовується як для приватного проживання, так і для державних заходів.