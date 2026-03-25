NYT: замість табору наркоторговців військові знищили молочну ферму

Розслідування The New York Times поставило під сумнів заяви про удар по табору наркоторговців в Еквадорі. За даними журналістів, під час операції могла бути знищена звичайна ферма.

Відео вибуху, яке американські чиновники представили як знищення тренувального табору наркоторговців в Еквадорі, могло насправді зафіксувати руйнування ферми, йдеться у розслідуванні.

У Пентагоні заявляли, що йдеться про «цільову операцію» проти об’єкта на прохання Еквадору, однак, за даними чотирьох джерел, американські військові не брали безпосередньої участі в ударі.

Жителі села Сан-Мартін на півночі Еквадору та працівники ферми повідомили, що військові країни ще 3 березня висадилися з гелікоптерів, підпалили будівлі після допитів і побиття працівників, а через кілька днів повернулися та скинули вибухівку на залишки господарства.

Власник ферми та місцеві жителі заперечили твердження військових про те, що об’єкт використовувався як база наркоторговців. За їх словами, це було звичайне господарство з виробництва молока та утримання худоби.

Еквадорські військові заявили, що на території нібито діяла озброєна група і що об’єкт використовувався для тренування близько 50 наркоторговців, однак доказів цих тверджень не надали.

Правозахисні організації подали скаргу до еквадорської влади та ООН, заявивши, що дії військових могли становити атаку на цивільне населення.

Водночас у Пентагоні заявили, що операція проводилася спільно з Еквадором, але відмовилися розкривати деталі, посилаючись на безпеку операцій.