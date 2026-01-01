НЛО, кажани та копи, які заважають купити наркотики: поліція Києва оприлюднила найкурйозніші звернення на 102

Поліція Києва оприлюднила добірку найкурйозніших повідомлень, які надходили на спецлінію 102 протягом року. Серед них — заяви про НЛО над столицею, чоловіка, який нібито лізе на зірку, та скарги на те, що поліцейські заважають купити наркотики.

Записи дзвінків опублікувала поліція Києва.

З початку 2025 року оператори та диспетчери столичної поліції опрацювали понад 925 000 звернень від громадян, щодня приймаючи тисячі дзвінків та реагуючи на найрізноманітніші ситуації.

Правоохоронці зібрали цікаві звернення, які надходили до поліції Києва:

Жінка просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімається на дах будинку та, можливо, буде лізти на зірку.

Чоловік повідомив, що не може з учорашнього дня підключитися до Wi-Fi. У жінки виходить, а у нього – ні.

Заявник побачив світлову крапку в небі та підозрює, що це НЛО.

Жінка скаржилася на те, що кожного разу, коли відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога.

Чоловік скаржився на те, що хотів придбати метадон, але поліцейські схопили наркоділка та він не встиг забрати “товар”.

Дівчина повідомила, що у її квартиру залетів кажан і його потрібно негайно спровадити.

Киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики.

Жінка просила виділити поліцейського, щоб на постійній основі забирати 5-річну дитину з дитячого садка.

Із загальної кількості звернень понад 700 000 дзвінків не містили ознак злочину, проте потребували реагування чи фіксації. Зокрема, це повідомлення про адмінправопорушення, ДТП без потерпілих, виявлення підозрілих осіб або предметів, події, які належать до категорії цивільно-правових відносин, та інші звернення інформаційного характеру.