        Політика

        Росія заборонила ввезення черешні, абрикосів і винограду з Вірменії

        Віктор Алєксєєв
        1 Червня 2026 21:03
        читать на русском →
        Раніше російська сторона вже обмежила ввезення з Вірменії квітів, а також плодоовочевої продукції / Фото з відкритих джерел
        Раніше російська сторона вже обмежила ввезення з Вірменії квітів, а також плодоовочевої продукції / Фото з відкритих джерел

        Росія з 2 червня запроваджує обмеження на ввезення черешні, абрикосів та винограду з Вірменії. Про це повідомив Россільгоспнагляд.

        У російському відомстві заявили, що останнім часом продукція, яка постачається з Вірменії, нібито не відповідає фітосанітарним вимогам Євразійського економічного союзу та Росії.

        У Россільгоспнагляді також висловили думку, що Міністерство економіки Вірменії стикається зі структурними проблемами та не справляється з повноваженнями, які отримало після ліквідації Міністерства сільського господарства країни.

        Реклама
        Реклама

        Раніше російська сторона вже обмежила ввезення з Вірменії квітів, а також плодоовочевої продукції.

        Крім того, 1 червня Россільгоспнагляд повідомив про припинення ввезення з Вірменії понад тонни полуниці, яка, за твердженням відомства, була заражена. Уся партія була знищена.

        Нові обмеження набувають чинності з 2 червня.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov