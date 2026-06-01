Росія заборонила ввезення черешні, абрикосів і винограду з Вірменії

Росія з 2 червня запроваджує обмеження на ввезення черешні, абрикосів та винограду з Вірменії. Про це повідомив Россільгоспнагляд.
У російському відомстві заявили, що останнім часом продукція, яка постачається з Вірменії, нібито не відповідає фітосанітарним вимогам Євразійського економічного союзу та Росії.
У Россільгоспнагляді також висловили думку, що Міністерство економіки Вірменії стикається зі структурними проблемами та не справляється з повноваженнями, які отримало після ліквідації Міністерства сільського господарства країни.
Раніше російська сторона вже обмежила ввезення з Вірменії квітів, а також плодоовочевої продукції.
Крім того, 1 червня Россільгоспнагляд повідомив про припинення ввезення з Вірменії понад тонни полуниці, яка, за твердженням відомства, була заражена. Уся партія була знищена.
Нові обмеження набувають чинності з 2 червня.