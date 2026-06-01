Зеленський попередив про наближення економічної кризи в Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав детальну доповідь від голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського щодо економічної ситуації в Росії.

За словами президента, російська економіка наближається до кризи через власні прорахунки керівництва країни.

“Єдиний, від кого потрібне рішення, – це російський керівник. Який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається”, – заявив президент.

Зеленський заявив, що Україна запропонувала всі можливі формати реальних переговорів, гарантування безпеки та досягнення справедливого миру, однак рішення про завершення війни залежить від керівництва Росії.

Також глава держави повідомив, що українська розвідка фіксує спроби Росії знайти шляхи обходу економічних обмежень.

За його словами, Москва намагається використовувати для цього окремі японські, європейські та американські компанії. Крім того, важливу роль у російських розрахунках відіграють країни Центральної Азії.

Президент наголосив, що Україна володіє інформацією про такі дії та знає, як їм протидіяти.