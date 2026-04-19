Поліція повідомила деталі стрілянини в Чернігові: 23-річний затриманий був у стані сп’яніння

У Чернігові поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці. За даними правоохоронців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У Чернігові чоловік стріляв у повітря з пістолета: його затримали / Фото: Нацполіція

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Інцидент стався 19 квітня — до поліції надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць міста.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які встановили, що двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, зброю вилучили.

За процесуального керівництва прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Наразі готується повідомлення про підозру, триває досудове розслідування.