        Поліція повідомила деталі стрілянини в Чернігові: 23-річний затриманий був у стані сп’яніння

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 18:59
        У Чернігові поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці. За даними правоохоронців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

        У Чернігові чоловік стріляв у повітря з пістолета: його затримали / Фото: Нацполіція

        Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

        Інцидент стався 19 квітня — до поліції надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць міста.

        На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які встановили, що двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета.

        Унаслідок події ніхто не постраждав.

        Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, зброю вилучили.

        За процесуального керівництва прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

        Наразі готується повідомлення про підозру, триває досудове розслідування.


