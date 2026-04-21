        РФ двічі вдарила авіабомбами по Слов’янську: зруйновано навчальний заклад, є поранені

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 10:01
        Місце авіаудару у Слов'янську / Фото: Донецька ОВА
        Уночі 21 квітня російські війська двічі атакували Слов’янськ на Донеччині авіабомбами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, зруйновано навчальний заклад.

        Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

        За його словами, удари сталися о 23:20 та 5:50 і в обох випадках прийшлися по центральних частинах міста.

        “Зруйнований навчальний заклад. На даний час відомо про трьох постраждалих. Жінка госпіталізована, її чоловіку і дорослому сину допомога надана амбулаторно”, — йдеться в повідомленні.

        За інформацією Донецької ОВА, у Слов’янську пошкоджено 15 багатоповерхівок, три приватні будинки, адмінбудівлю, три крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору.

        Наслідки обстрілів Донеччини / Фото: Донецька ОВА

