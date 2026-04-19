Стрілянина в Києві почалася з побутової сварки: поліція розкрила хронологію подій

Стрілянина в Києві почалася з побутового конфлікту між сусідами. Згодом нападник використав вогнепальну зброю та підпалив власну квартиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Івана Вигівського.

За його словами, виклик до поліції надійшов о 16:32 — йшлося про побутову сварку між громадянами на вулиці.

На момент конфлікту у чоловіка був травматичний пістолет, з якого він вистрілив у бік сусіда. Після цього він повернувся до квартири, взяв іншу зброю, підпалив помешкання та рушив у бік супермаркету.

Вигівський зазначив, що поліцейські, які їхали на виклик, спочатку не знали про наявність стрільця — відповідну інформацію вони отримали вже по дорозі.

За його словами, коли патрульні перебували біля дитини та збиралися повернутися до автомобіля за аптечкою, пролунали постріли — цей момент зафіксували камери.

Після цього правоохоронці передали інформацію черговому, який доповів керівництву, і було введено спеціальну поліцейську операцію.

Вигівський додав, що стрілець у цей час рухався, а патрульні чули постріли, але не розуміли, звідки саме ведеться вогонь і хто стріляє.

В результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей, ще 14 отримали поранення, серед них — 12-річна дитина. Нападника ліквідували, а Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як терористичний акт.