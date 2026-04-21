        У Румунії пролунав вибух на ТЕЦ: пошкоджено три трансформатори, спалахнула масштабна пожежа

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 09:38
        Пожежа на ТЕЦ в Румунії / Фото: Facebook Info Trafic București și Ilfov
        У ніч на 21 квітня у Бухаресті стався потужний вибух на теплоелектроцентралі CET Vest. Масштабну пожежу вдалося частково приборкати.

        Про це повідомляє румунське видання Hot News.

        Пізно ввечері у понеділок на заході Бухареста було чути потужний вибух. Пожежа виникла на теплоелектроцентралі CET Vest і спочатку супроводжувалася відкритим полум’ям.

        За даними Департаменту з надзвичайних ситуацій, загорілися два трансформатори, при цьому основну складність становило горіння приблизно 30 тонн оливи. Пожежники гасили вогонь водою та піною.

        Згодом рятувальники повідомили, що полум’я пошкодило загалом три електричні трансформатори. Пожежу частково взяли під контроль, відкрите горіння припинилося.

        Вранці 21 квітня сили гасіння скоротили. На місці залишилися п’ять одиниць техніки для моніторингу та охолодження зони.

        Пожежа на ТЕЦ CET Vest у Бухаресті / Фото: Facebook Info Trafic București și Ilfov

