У Румунії біля кордону знайшли уламки дрона

У Румунії поблизу населеного пункту Векерень у повіті Тулча виявили уламки дрона. На місце направили фахівців Міноборони та спецслужб.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
За даними відомства, фрагменти безпілотника виявили в районі ферми неподалік населеного пункту Векерень у повіті Тулча.
Територію одразу оточили співробітники прикордонної поліції.
Для з’ясування обставин на місце направили змішану групу фахівців Міністерства оборони Румунії та Румунської служби інформації.
Вони мають дослідити ситуацію та вилучити уламки для подальшої експертизи.
Справу передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.