        Події

        У Румунії біля кордону знайшли уламки дрона

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 17:26
        читать на русском →
        БпЛА типу Shahed / Ілюстративне фото: Middle East Images/picture alliance
        БпЛА типу Shahed / Ілюстративне фото: Middle East Images/picture alliance

        У Румунії поблизу населеного пункту Векерень у повіті Тулча виявили уламки дрона. На місце направили фахівців Міноборони та спецслужб.

        Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

        За даними відомства, фрагменти безпілотника виявили в районі ферми неподалік населеного пункту Векерень у повіті Тулча.

        Реклама
        Реклама

        Територію одразу оточили співробітники прикордонної поліції.

        Для з’ясування обставин на місце направили змішану групу фахівців Міністерства оборони Румунії та Румунської служби інформації.

        Вони мають дослідити ситуацію та вилучити уламки для подальшої експертизи.

        Справу передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини