Україна вперше у світі збила “Шахед” із безпілотної надводної платформи — СБС

Сили безпілотних систем України вперше у світі знищили дрон типу Shahed із безпілотної надводної платформи. Нову технологію вже застосували під час бойових операцій.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, угруповання СБС почало застосовувати безпілотні надводні платформи-носії для запуску дронів-перехоплювачів проти повітряних цілей, зокрема «Шахедів».

У межах нової програми винищувачі безпілотних систем працюють із «великої води», що дозволяє здійснювати перехоплення ворожих дронів на випередження.

Перші результативні збиття здійснив дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis.

У 412 бригаді Nemesis уточнили, що саме цей підрозділ перехопив ударний безпілотник типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із надводної платформи.

Там зазначили, що це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей, який розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту міст.

За даними СБС, лише з 1 по 19 квітня пілоти знищили 4465 повітряних цілей противника, серед яких 671 дрон типу Shahed та «Гербера».

У СБС також повідомили про розгортання ще одного дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 414-ї бригади.