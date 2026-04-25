        У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік: попередня причина — серцева недостатність

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 15:49
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У Кривому Розі в приміщенні районного ТЦК та СП помер військовозобов’язаний чоловік. За попередніми даними, причиною стала серцева недостатність.

        Про це повідомили в Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

        За їхніми даними, інцидент стався 22 квітня 2026 року в районному ТЦК та СП Кривого Рогу. Померлий — чоловік 1975 року народження.

        Попередньо встановлено, що причиною смерті могла бути серцева недостатність.

        У ТЦК зазначили, що чоловік із 2025 року перебував у розшуку як порушник військового обліку. Його доставили до центру співробітники Національної поліції.

        При собі він мав документи, які свідчили про підозру на онкологічне захворювання, у зв’язку з чим його направили на додаткове медичне обстеження.

        Під час перебування в приміщенні ТЦК самопочуття чоловіка раптово погіршилося. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги та правоохоронців.

        За інформацією центру, ознак насильницької смерті не виявлено.

        Наразі тривають заходи для встановлення причин і обставин події. Керівництво та особовий склад ТЦК сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки.


