Смерть мобілізованого під час перевезення: у Києві судитимуть військових ТЦК

У Києві до суду передали справу щодо смерті мобілізованого чоловіка під час перевезення. Обвинуваченими є військовослужбовці територіальних центрів комплектування.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, завершено досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Києва. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, у травні 2025 року військовослужбовці перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав проблеми зі здоров’ям.

Під час поїздки між чоловіком і військовими виник конфлікт. Солдат застосував до нього фізичну силу та електрошокер, завдавши тілесних ушкоджень.

Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який відповідав за перевезення, не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

Солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану. Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що також призвело до тяжких наслідків.