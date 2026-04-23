Спроба втечі за кордон: чоловіка знайшли між сидіннями Audi

У пункті пропуску «Угринів» прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України, сховавшись у салоні автомобіля. Його знайшли під час огляду машини.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, під час перевірки автомобіля Audi прикордонники виявили 39-річного жителя Львівської області, який переховувався між задніми сидіннями та багажником.

За кермом авто перебував його 64-річний батько, який запропонував такий спосіб незаконного перетину кордону. За даними прикордонників, чоловік планував виїхати до Польщі, тоді як батько мав повернутися в Україну.

Про факт правопорушення повідомлено компетентні органи.