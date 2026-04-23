Двоє школярів планували теракти в ліцеях із застосуванням вибухівки та зброї — СБУ

Правоохоронці запобігли серії терактів у навчальних закладах Кіровоградської та Одеської областей. До підготовки злочинів були причетні двоє неповнолітніх, яких завербували російські спецслужби.

Про це повідомили в СБУ.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили спроби РФ організувати теракти у двох школах. За даними слідства, російські спецслужбісти завербували школярів через групи у Telegram та TikTok, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск.

Реклама

Реклама

У Кіровоградській області 15-річний учень ліцею отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій. За інструкціями куратора з РФ він мав принести вибухівку до школи та підірвати її під час перерви. Після цього підліток планував використати рушницю свого діда та мисливський ніж.

Правоохоронці завчасно викрили юнака та задокументували його контакти з представником російських спецслужб. Під час обшуку у нього вилучили саморобний вибуховий пристрій, комплектуючі для його виготовлення, зброю, а також техніку з доказами співпраці.

Водночас в Одеській області правоохоронці викрили іншого школяра на етапі вербування. За даними слідства, йому планували надіслати поштою вогнепальну зброю та ніж для здійснення нападу на учнів ліцею.

Слідчі повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — підготовка до теракту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.