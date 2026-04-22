В Одесі російська агентка готувала вбивство командира підрозділу ССО: що їй загрожує

Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі та затримала агентку ФСБ. Жінка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, жінка встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого виконавець мав відстежити його маршрути та вбити з вогнепальної зброї.

За даними розслідування, фігурантка – колишня мешканка Кіровоградщини, яка останні 15 років проживала у РФ. Вона потрапила у поле зору ФСБ після звернення до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука “Другая Украина”, де замість юридичної допомоги її передали російській спецслужбі.

В обмін на “закриття справи” агентку направили до Одеси для підготовки замаху. Там вона орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий, і придбала авто для конспірації.

Отриманий від спецслужб GPS-трекер жінка встановила під капот машини військового. СБУ затримала зловмисницю одразу після встановлення пристрою, коли вона намагалася виїхати до РФ через треті країни. Під час обшуку вилучено телефон із доказами зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт скеровано до суду, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.