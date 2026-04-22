У поліції пояснили, чому патрульна Дудіна опинилася в наряді під час теракту в Києві

Патрульну Анну Дудіну, яку підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві 18 квітня, залучили до наряду через значний некомплект у поліції. До цього вона працювала в апараті та не виконувала постійно функції реагування.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, Дудіна є патрульною, однак до цього працювала в департаменті та мала інший функціонал.

“Бачив публікації у медіа, що вона не патрульна. Це не зовсім правильне трактування. Ця співробітниця працювала не на лінії до цього, а в апараті, департаменті. І у неї функціонал був трохи інший”, — сказав він.

Вигівський зазначив, що нині некомплект у патрульній поліції становить близько 25%, а в Києві — ще більше. Через це до нарядів залучають співробітників, які не працюють на лінії постійно.

“Нині у патрульній поліції некомплект становить близько 25%, у Києві — навіть більше. Звісно, коли є необхідність, ми все одно повинні реагувати, вчасно прибувати, то на підсилення ми залучаємо таких співробітників у наряди. Вона не була системно і на постійній основі у нарядах з реагування, але вона патрульна поліціянтка”, — сказав він.

Нагадаємо, під час судового засідання Дудіна заявила, що не працювала патрульною з 2019 року, однак її викликали через нестачу особового складу. Вона також зазначила, що вважає обвинувачення несправедливим і не бачила стрільця під час теракту.