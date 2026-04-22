        Політика

        Axios: Трамп дав Ірану кілька днів, щоб повернутися до мирних переговорів

        Галина Шподарева
        22 Квітня 2026 09:23
        читать на русском →
        Люди на вулиці Тегерана, 21 квітня 2026 року / Фото: Reuters
        Президент США Дональд Трамп дав Ірану кілька днів, щоб узгодити спільну позицію та повернутися до мирних переговорів. У разі відсутності прогресу перемир’я, продовжене ним у вівторок, може завершиться.

        Про це пише повідомили Axios з посиланням на трьох американських посадовців.

        “Трамп готовий дати ще три-п’ять днів перемир’я, щоб дозволити іранцям зібратися докупи. Це не буде безстроково”, — сказало джерело.

        Переговорники Трампа вважають, що угода про припинення війни і врегулювання того, що залишилося від ядерної програми Ірану, все ще досяжна. Але вони також побоюються, що в Тегерані може не бути нікого, хто має повноваження сказати “так”.

        “Ми побачили, що всередині Ірану існує абсолютний розкол між перемовниками та військовими — жодна зі сторін не має доступу до Верховного лідера, який не реагує”, — сказав американський чиновник.

        Як повідомляє Reuters з посиланням на іранські медіа, країна не зверталася до США з проханням про продовження перемир’я та погрожує силою прорвати блокаду портів. Радник спікера парламенту Мохаммад Багер Калібаф назвав заяву Трампа малозначущою і припустив, що вона може бути маневром.


