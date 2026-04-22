Axios: Трамп дав Ірану кілька днів, щоб повернутися до мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп дав Ірану кілька днів, щоб узгодити спільну позицію та повернутися до мирних переговорів. У разі відсутності прогресу перемир’я, продовжене ним у вівторок, може завершиться.

Про це пише повідомили Axios з посиланням на трьох американських посадовців.

“Трамп готовий дати ще три-п’ять днів перемир’я, щоб дозволити іранцям зібратися докупи. Це не буде безстроково”, — сказало джерело.

Переговорники Трампа вважають, що угода про припинення війни і врегулювання того, що залишилося від ядерної програми Ірану, все ще досяжна. Але вони також побоюються, що в Тегерані може не бути нікого, хто має повноваження сказати “так”.

“Ми побачили, що всередині Ірану існує абсолютний розкол між перемовниками та військовими — жодна зі сторін не має доступу до Верховного лідера, який не реагує”, — сказав американський чиновник.

Як повідомляє Reuters з посиланням на іранські медіа, країна не зверталася до США з проханням про продовження перемир’я та погрожує силою прорвати блокаду портів. Радник спікера парламенту Мохаммад Багер Калібаф назвав заяву Трампа малозначущою і припустив, що вона може бути маневром.