WP: Захоплене США іранське судно Touska могло перевозити компоненти для ракетного палива

Напередодні США перехопили іранське вантажне судно Touska поблизу узбережжя Ірану. За даними американської сторони, воно пов’язане з постачанням матеріалів для балістичної ракетної програми Тегерана.

Про це пише The Washington Post.

Судно Touska належить іранській компанії, яку США підозрюють у постачанні матеріалів для балістичної ракетної програми. Воно входить до складу державної судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), яка перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС і яку в Держдепартаменті США називають основною лінією для іранських розповсюджувачів і закупівельних агентів.

За даними AIS від компанії Kpler, Touska перевозило вантаж із китайського порту зберігання хімікатів Гаолань у місті Чжухай. Раніше експерти зазначали, що цей порт використовується для завантаження хімікатів, зокрема перхлорату натрію — ключового компонента твердого ракетного палива для Ірану, однак наразі невідомо, які саме матеріали були на борту.

Дані AIS свідчать, що судно було перехоплено приблизно за 30 миль на південь від узбережжя Ірану. За даними Центрального командування США, це вже 25-те судно, яке розвернули або зупинили з початку блокади.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові зупинили судно після відмови екіпажу виконати вимоги.