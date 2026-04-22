        Удар РФ по залізниці у Запоріжжі: машиніста госпіталізували, його помічник загинув

        Галина Шподарева
        22 Квітня 2026 08:20
        Пошкоджений обстрілом електровоз у Запоріжжі / Фото: Олексій Кулеба
        Уночі 22 квітня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на станції Запоріжжя-Ліве. Унаслідок удару загинув помічник машиніста, машиніста госпіталізували.

        Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

        Російський БпЛА влучив у сортувальний парк, коли на колії перебував поїзд з електровозом.

        Також під удар потрапила портова інфраструктура Одеси. Внаслідок влучань дронів виникли пожежі, постраждалих немає.

        Пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об’єкти портових операторів.


