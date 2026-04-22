Удар РФ по залізниці у Запоріжжі: машиніста госпіталізували, його помічник загинув

Також під удар потрапила портова інфраструктура Одеси . Внаслідок влучань дронів виникли пожежі, постраждалих немає.

Російський БпЛА влучив у сортувальний парк, коли на колії перебував поїзд з електровозом.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба .