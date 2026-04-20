Росіяни атакували залізницю на Харківщині: пошкоджено вагони, депо та вокзал

Уночі 20 квітня російські військові завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

У результаті атаки пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу.

Інформація про постраждалих не надходила. Наразі тривають відновлювальні роботи.

За інформацією Міністерства розвитку громад, з початку цього року зафіксовано понад 600 російських атак на українську залізницю, пошкоджено понад 1800 об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харківській області внаслідок атаки окупантів постраждали троє жителів селища Великий Бурлук. Російські військові вдарили безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа.