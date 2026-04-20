Троє людей постраждали на Харківщині внаслідок атаки росіян

У ніч на 20 квітня у Харківській області внаслідок нічної атаки окупантів на селище Великий Бурлук постраждали троє місцевих жителів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Великому Бурлуку окупанти поцілили безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м.

Відомо про трьох постраждалих.

Рятувальники ДСНС працювали під загрозою повторних ударів, аби ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні будинки. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим.