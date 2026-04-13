Росіяни атакували залізницю на Дніпропетровщині: з електрички встигли евакуювати 500 пасажирів

Зранку 13 квітня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. З одного з приміських поїздів евакуювали близько 500 пасажирів.

Про це повідомили в “Укрзалізниці” та Міністерстві розвитку громад та територій України.

Перед атакою моніторинговий центр повітряних загроз попередив екіпажі поїздів, які перебували в зоні ризику. Один із приміських поїздів зупинили на найближчій станції та провели евакуацію пасажирів.

Локомотивна бригада вантажного поїзда також встигла евакуюватися до удару, який російські війська завдали поблизу локомотива. Унаслідок атаки ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

Після зникнення повітряної загрози пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом.

“Моніторинг повітряних загроз на маршрутах руху поїздів триває постійно. Це дозволяє оперативно реагувати на ризики та мінімізувати небезпеку для людей”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні “Укрзалізниця” повідомляла про посилення правил безпеки в дорозі: у разі загрози поруч із маршрутом провідники оголошуватимуть евакуацію пасажирів із поїздів.