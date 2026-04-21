В Україні побільшало власників елітних авто: надходження від податку зросли на 25%

В Україні зростає кількість власників елітних автомобілів, про що свідчить збільшення податкових надходжень. За перший квартал 2026 року вони сплатили до бюджету майже 83 млн грн транспортного податку.

Як повідомили в Державній податковій службі України, у січні–березні 2026 року власники дорогих авто сплатили 82,9 млн грн транспортного податку, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші надходження зафіксовано у Києві — 24,4 млн грн, що становить майже третину від загальної суми. Також серед лідерів Дніпропетровська область — 8,3 млн грн, Львівська — 6,6 млн грн та Київська — 6,1 млн грн.

Обов’язок сплати транспортного податку виникає, якщо автомобілю не більше п’яти років і його середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат, що у 2026 році становить понад 3,2 млн грн. Ставка податку є фіксованою — 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

За даними відомства, цього року до переліку оподатковуваних авто включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, які визначає Міністерство економіки України.

Серед марок, що найчастіше потрапляють до списку, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin і McLaren, а також окремі моделі Toyota та Volvo.