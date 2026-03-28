Уряд відклав ПДВ для ФОП, але готує “податок на OLX” і на посилки — Железняк

Уряд поки не планує запроваджувати ПДВ для ФОП, однак готує три окремі податкові законопроєкти. Йдеться про оподаткування онлайн-платформ, військовий збір і податок на посилки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на джерела в уряді. За його словами, від ідеї одного комплексного законопроєкту вирішили відмовитися.

Натомість планують подати три окремі документи: щодо оподаткування платформ (так званий «податок на OLX»), запровадження 5% військового збору та скасування пільг на посилки, що потребує змін до Митного кодексу.

Водночас питання впровадження ПДВ для ФОП наразі відкладено. Уряд, за словами депутата, спробує переконати МВФ відмовитися від цієї вимоги.

Очікується, що законопроєкти можуть подати найближчими днями, а їх розгляд у парламенті запланований на 7–9 квітня.

Железняк зазначив, що кожен із документів доведеться окремо проходити всі парламентські процедури, що може ускладнити їхнє ухвалення.