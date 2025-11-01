НБУ пропонує ввести податок на посилки до 150 євро

Національний банк України у жовтневому Інфляційному звіті заявив, що під час повномасштабної війни ефективність інструментів макроекономічної політики для балансування поточного рахунку суттєво знизилася. Дефіцит платіжного балансу, як зазначає НБУ, зумовлений насамперед потребами у фінансуванні оборони, відбудови та структурними змінами економіки.
Регулятор наголошує, що скорочення дефіциту через сувору фіскальну консолідацію може послабити обороноздатність держави. Натомість Нацбанк пропонує альтернативні кроки — зменшення непріоритетних витрат і запровадження оподаткування імпорту, який не є критично важливим під час війни. Зокрема, йдеться про податки на посилки вартістю до 150 євро, а також на товари розкоші чи електромобілі.
Що це означає для українців
Якщо уряд ухвалить пропозицію НБУ щодо оподаткування дрібних міжнародних посилок, це безпосередньо вплине на всіх, хто замовляє товари з іноземних онлайн-магазинів — AliExpress, Amazon, eBay тощо.
- Ціни зростуть, оскільки податок ляже на кінцевого споживача.
- Доставка стане повільнішою, адже митне оформлення кожної посилки потребуватиме додаткового часу.
- Для бізнесу, який базується на міжнародних маркетплейсах, це може означати зменшення обсягів продажів і зростання витрат на логістику.
Таким чином, ініціатива НБУ може стати кроком до збільшення бюджетних надходжень і скорочення дефіциту платіжного балансу, але водночас — призведе до подорожчання дрібного імпорту для споживачів.