НБУ пропонує ввести податок на посилки до 150 євро

Національний банк України у жовтневому Інфляційному звіті заявив, що під час повномасштабної війни ефективність інструментів макроекономічної політики для балансування поточного рахунку суттєво знизилася. Дефіцит платіжного балансу, як зазначає НБУ, зумовлений насамперед потребами у фінансуванні оборони, відбудови та структурними змінами економіки.

Регулятор наголошує, що скорочення дефіциту через сувору фіскальну консолідацію може послабити обороноздатність держави. Натомість Нацбанк пропонує альтернативні кроки — зменшення непріоритетних витрат і запровадження оподаткування імпорту, який не є критично важливим під час війни. Зокрема, йдеться про податки на посилки вартістю до 150 євро, а також на товари розкоші чи електромобілі.

Що це означає для українців

Якщо уряд ухвалить пропозицію НБУ щодо оподаткування дрібних міжнародних посилок, це безпосередньо вплине на всіх, хто замовляє товари з іноземних онлайн-магазинів — AliExpress, Amazon, eBay тощо.

Ціни зростуть, оскільки податок ляже на кінцевого споживача.

Доставка стане повільнішою, адже митне оформлення кожної посилки потребуватиме додаткового часу.

Для бізнесу, який базується на міжнародних маркетплейсах, це може означати зменшення обсягів продажів і зростання витрат на логістику.

Таким чином, ініціатива НБУ може стати кроком до збільшення бюджетних надходжень і скорочення дефіциту платіжного балансу, але водночас — призведе до подорожчання дрібного імпорту для споживачів.