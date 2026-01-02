На Закарпатті митник налагодив схему незаконного ввезення елітних годинників: працював за 5%

У Закарпатській області викрили посадовця митниці, який організував схему незаконного ввезення в Україну елітних годинників без сплати обов’язкових митних платежів за винагороду. Затриманий – виконувач обов’язків керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з листопада по грудень 2025 року посадовець налагодив канал незаконного перевезення через українсько-угорський кордон елітних годинників, зокрема швейцарського виробництва. Товари декларувалися як особисті речі або перевозилися серед інших предметів з метою уникнення митного контролю та сплати податків.

Реклама

Реклама

“Ввезення здійснювалося у заздалегідь визначені дні через різні митні пости та контролювалося самим посадовцем чи підконтрольних йому осіб. Однією з умов “безперешкодного” перетину кордону була сплата 5 % від вартості товару”, – розповіли в прокуратурі.

До першого епізоду підозрюваний залучив власну дружину, яка ввезла два годинники загальною вартістю понад 22 тис. доларів. За це посадовець отримав 1100 доларів. Під час наступних поїздок митник частину товару перевозив особисто.

Загалом задокументовано незаконне ввезення годинників загальною вартістю понад 3,2 млн грн. За надані «послуги» посадовець одержав загалом 3850 доларів.

1 січня митника затримали після отримання 2750 доларів за ввезення чотирьох годинників. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від займаної посади.