Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами: що відомо

У Службі зовнішньої розвідки України попередили про підготовку Росією масштабної провокації з людськими жертвами напередодні або безпосередньо 7 січня, на Різдво за юліанським календарем.

Офіційна заява розміщена на сторінках Служби зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, провокація готується у рамках спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

Реклама

Реклама

“Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. “атаки на резиденцію Путіна” фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації”, – йдеться в повідомленні.

Збройна провокація спецслужб РФ зі значними людськими жертвами, попередньо, очікується напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем.

“Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України”, – зазначили у відомстві.

Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.