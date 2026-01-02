У ДТЕК показали зруйновані росіянами енергооб’єкти на Одещині (відео)

У ніч проти 31 грудня російські війська зруйнували два енергооб’єкти ДТЕК, які живлять частину Приморського та Хаджибейського районів Одеси. Частину споживачів уже вдалося заживити, однак повне відновлення електропостачання поки технічно неможливе.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Після обстрілу напередодні Нового року на підстанціях виникли пожежі, які загасили рятувальники. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи та працювали безперервно, зокрема й у новорічну ніч.

Реклама

Реклама

Фахівці розібрали завали, обстежили обладнання. Необхідні запчастини замовили, частину — залучили з резервів або перевезли з інших підстанцій. Також домовилися про гуманітарну допомогу від колег-енергетиків та Міненерго.

“За останні три доби вдалося частково перезаживити клієнтів. Однак, одночасно ввімкнути всі оселі немає технічної змоги. Щоб світло повернулось, ми створюємо тимчасові ремонтні схеми: додатково прокладаємо кабельні та повітряні лінії, монтуємо муфти, працюємо на розподільчих пристроях”, – йдеться в повідомленні.

На території Одеської області графіки стабілізаційних відключень не застосовують. Водночас в Одеському районі, зокрема в Одесі, можливі аварійні вимкнення світла через різке зростання споживання, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.