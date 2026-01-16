        Події

        ДТЕК відновив електропостачання на лівому березі у Дніпрі

        Віктор Алєксєєв
        16 Січня 2026 14:39
        Людина у пункті незламності у Дніпрі, 8 січня 2026 року / Фото Суспільне Дніпро
        У Дніпрі на лівому березі міста відновили електропостачання після обстрілів. Енергетики ДТЕК повернули світло для 51,5 тисячі осель, які залишалися без електроенергії з 10 січня, про це повідомили в ДТЕК.

        Зазначається, що на лівому березі Дніпра наразі діють тимчасові схеми живлення, поки триває ремонт основного обладнання.

        В компанії наголосили, що ці схеми є чутливими до високих навантажень, тому закликали мешканців ощадливо користуватися електроенергією та вмикати потужні прилади по черзі.

        На правому березі міста без світла залишаються ще близько 4 тисяч родин. Енергетики повідомили, що вже працюють над відновленням електропостачання для кожної домівки та подякували жителям за витримку й розуміння.


