ДТЕК відновив електропостачання на лівому березі у Дніпрі

У Дніпрі на лівому березі міста відновили електропостачання після обстрілів. Енергетики ДТЕК повернули світло для 51,5 тисячі осель, які залишалися без електроенергії з 10 січня, про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що на лівому березі Дніпра наразі діють тимчасові схеми живлення, поки триває ремонт основного обладнання.

В компанії наголосили, що ці схеми є чутливими до високих навантажень, тому закликали мешканців ощадливо користуватися електроенергією та вмикати потужні прилади по черзі.

Реклама

Реклама

На правому березі міста без світла залишаються ще близько 4 тисяч родин. Енергетики повідомили, що вже працюють над відновленням електропостачання для кожної домівки та подякували жителям за витримку й розуміння.