Китайські спекулянти підготували ґрунт для обвалу золота та срібла

В історії ринку срібла ціни піднімалися вище 40 доларів за унцію лише кілька разів і на дуже короткі періоди до минулого року. У п’ятницю виснажені трейдери з подивом спостерігали, як дорогоцінний метал обвалився на таку величину менш ніж за двадцять годин, пише Bloomberg.

Упродовж кількох тижнів трейдери по всьому світу металів ночами не відривалися від екранів: ціни на все — від золота до міді й олова — ніби вирвалися з-під дії фундаментальних факторів попиту та пропозиції, стрімко зростаючи на хвилі «гарячих» грошей від спекулянтів із Китаю.

А потім — усього за кілька годин — ралі розвернулося в один із найрізкіших обвалів, які коли-небудь бачили товарні ринки. Падіння срібла на 26% у п’ятницю стало найбільшим за всю історію спостережень, тоді як золото втратило 9% — найгірший день більш ніж за десятиліття. Трейдери міді ще не оговталися після раптового стрибка вище 14 500 доларів за тонну, який так само швидко зійшов нанівець.

Реклама

Реклама

«За всю мою кар’єру це точно найдикіше, що я бачив», — сказав Домінік Шперцель, керівник трейдингу в Heraeus Precious Metals, одному з провідних афінажних заводів. «Золото — це символ стабільності, але такі рухи — аж ніяк не символ стабільності».

Хоча безпосереднім тригером п’ятничного обвалу стала новина про плани президента США Дональда Трампа висунути Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи, що підштовхнуло долар угору, багато хто застерігав, що ринки металів перегріті й потребують корекції після тижнів безперервного зростання. Втім, швидкість і масштаб падіння вражали, особливо для такого великого й ліквідного ринку, як золото.

Трейдери металів у Європі та США працювали цілодобово, намагаючись не пропустити азійську торгову сесію, де відбувалися найрізкіші рухи, і навіть відчайдушно торгували під час далеких авіаперельотів. На найбільшій у світі конференції нумізматів, що відбувалася минулого тижня в Німеччині, керівники стояли, втупившись у телефони, мовчки спостерігаючи за розвитком кризи.

«Параболічний», «шалений» і «неторгівельний» — так описувала ринок у п’ятницю Нікі Шилс, керівниця стратегії з металів у MKS PAMP SA. За її словами, січень 2026 року увійде в історію як «найволатильніший місяць в історії дорогоцінних металів».

Ралі золота формувалося протягом кількох років, оскільки центральні банки нарощували резерви як альтернативу долару, а минулого року прискорилося через приплив західних інвесторів у так звану «угоду на знецінення». Однак в останні тижні зростання набуло шаленого темпу, підживленого хвилею купівель з боку китайських спекулянтів — від приватних інвесторів до великих фондів акцій, які зайшли в товари. Слідом за зростанням цін до ралі приєдналися тренд-орієнтовані товарні радники, ще більше «спінюючи» ринок.

«Приблизно три-чотири тижні тому ми визначили, що це перетворилося на угоду на імпульсі, а не на фундаментальних факторах», — сказав Джей Хетфілд, головний інвестиційний директор хедж-фонду Infrastructure Capital Advisors. «Ми просто їхали на цій хвилі, чекаючи, коли станеться щось подібне».

На тлі занепокоєнь щодо незалежності ФРС і геополітичних протистоянь від Венесуели до Ірану ралі металів стало символом зростаючої недовіри частини інвесторів до долара США. Коли висхідний імпульс притягував дедалі більше покупців, «золота і срібна лихоманка» охопила покупців від Китаю до Німеччини — у сценах, що нагадували 1979–1980 роки, єдиний інший період у новітній історії з такими драматичними ціновими коливаннями.

«Ми розпродані за окремими ваговими зливками на тижні вперед, і люди все одно купують», — сказав Шперцель із Heraeus, зазначивши, що компанія працює на максимальних потужностях, аби задовольнити попит. «Люди годинами стоять у чергах біля цих крамниць, щоб купити продукцію».

Найрізкіші рухи спостерігалися на ринку срібла — відносно невеликому ринку з річною пропозицією вартістю лише 98 млрд доларів за поточними цінами, порівняно з 787 млрд доларів для золота.

У п’ятницю iShares Silver Trust — найбільший біржовий фонд, забезпечений сріблом і відомий під тикером SLV — зафіксував понад 40 млрд доларів обороту. Це зробило його одним із найбільш торгованих інструментів у світі, тоді як ще кілька місяців тому обсяги рідко перевищували 2 млрд доларів.

Активність на ринку опціонів, які в останні роки стали особливо популярними серед роздрібних трейдерів, була не менш шаленою. У спільнотах Reddit, що раніше підживлювали роздрібні «набіги» на срібло, з’являлися пости про прибутки понад 1000% від ставок на стрімке зростання срібла. Найбільші ETF на золото і срібло зафіксували рекордний відкритий інтерес і обсяги торгів кол-опціонами, а обсяг кол-опціонів на SLV перевищив показники головного ETF, що відстежує індекс Nasdaq 100.

Коли відкритих кол-опціонів багато, це створює умови для «сквізу»: дилери змушені хеджувати позиції, купуючи базовий актив під час зростання цін, що ще більше підсилює рух.

«Коли ми йдемо вгору, їм доводиться механічно купувати дедалі більше», — пояснив Александер Кемпбелл, колишній керівник товарного напряму в Bridgewater Associates. «Це й пояснює, чому ми так швидко злітаємо і так само швидко падаємо».

Коментар Трампа у вівторок увечері про те, що долар, який перебуває під тиском, «почувається чудово», спровокував фінальний сплеск купівель металів і підштовхнув ціни до нових рекордів. До четверга золото сягнуло 5 595 доларів за унцію, срібло — 121 долара, а мідь — 14 527,50 долара.

Перші ознаки розвороту з’явилися пізніше в четвер, коли долар почав зростати з відкриттям ринків США, а золото раптово обвалилося — в один момент втративши понад 200 доларів за унцію приблизно за десять хвилин.

Ціни ненадовго стабілізувалися, але згодом Bloomberg та інші ЗМІ повідомили, що Трамп планує висунути Ворша на посаду голови ФРС. Якщо раніше азійська ранкова сесія стабільно підштовхувала ціни вгору — на подив сонних європейських трейдерів, — цього разу китайські інвестори зафіксували прибутки. Так було посіяно насіння п’ятничного драматичного обвалу.

«Китай продав — і тепер ми пожинаємо наслідки», — сказав Кемпбелл.

Подальший розвиток подій знову може залежати від Китаю. Інвестори пильно стежитимуть за відкриттям торгів у Шанхаї в неділю ввечері за нью-йоркським часом, щоб зрозуміти, чи відновиться китайський попит на метали після шокового розпродажу. Денний ліміт коливань цін у 16–19% для різних контрактів на срібло на китайських біржах означає, що шанхайським цінам, можливо, доведеться «наздоганяти».

Водночас корекція напередодні Місячного Нового року — традиційного сезону купівель — може створити точку входу: роздрібні інвестори, які пропустили ралі, можуть вирішити зайти. У Шуібей — великому центрі торгівлі дорогоцінними металами — напруженість на ринку срібла дещо зменшилася, і протягом вихідних, за словами трейдерів, продажів було більше, ніж купівель. Водночас ознак панічних розпродажів немає, а ціни на срібло в Шуібеї все ще торгуються з премією до біржових контрактів.

На тлі збереження роздрібного інтересу кілька китайських банків у п’ятницю оголосили про нові заходи для зниження ризиків, пов’язаних із продуктами накопичення золота для роздрібних клієнтів, після серії подібних кроків протягом минулого року.

China Construction Bank повідомив, що з понеділка підвищить мінімальний розмір внеску та закликав інвесторів посилити усвідомлення ризиків, тоді як Industrial and Commercial Bank of China заявив про запровадження квот на сервіс Ruyi Gold Savings у святкові дні. Біржі також вжили низку заходів, які можуть стримати загальне ралі на світових ринках металів.

«Золото відносно сильне; за останні два дні я бачу багато покупців на падінні, які купують ювелірні вироби та зливки перед Місячним Новим роком», — сказав Лю Шуньмін, керівник з ризиків у трейдера Shenzhen Guoxing Precious Metal Co. «Натомість щодо срібла спостерігається сильне бажання залишатися осторонь».